Новые данные о населении Украины нельзя назвать переписью: социолог рассказал о процедуре

Профессор социологии Павел Кутуев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал заявления Кабмина о численности населения Украины статусом на 1 декабря 2019 года.

"Важно определиться с терминами и понятиями. Существует консесус социологов демографов с репутацией, украинских профессионалов, что это "переписью населения" не является. Перепись происходит по стандартной процедуре, когда описанию подвергаются все хозяйства, которые существуют в стране. Возьмем для примера Соединенные Штаты Украины. Там этот вопрос регулируется Конституцией, принятой в конце восемнадцатого века. Уже там была заложена норма, что каждые 10 лет происходит перепись населения", - заявил Кутуев.

Он добавил, что очень символично, что именно несколько дней назад началась перепись населения в США.

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