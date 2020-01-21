Новосад должна уйти в отставку: Николай Томенко

Лидер партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал заявления министра Новосад, что у нее слишком низкая зарплата.

"Я профессор нескольких университетов, я знаю реальные зарплаты в киевских вузах. В среднем по стране преподаватель с кандидатской степенью от 12 до 17 тыс. грн получает. Учитель в Киеве - 7-8 тыс. грн. И такое ляпнула министр образования... В нормальных странах она бы уже не занимала эту должность. Если бы я был премьер-министром, она бы уже сегодня написала заявление. Есть заслуженные люди, учителя и преподаватели с пенсией 2-4 тыс. грн. Они что, не люди, может им от детей и внуков отказаться, потому что не могут содержать? Это переходит какие-то моральные вещи. На такие вещи должна быть реакция, по моему мнению - однозначно отставка", - заявил Николай Томенко.

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