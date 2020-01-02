Новогодние эфиры украинского телевидения: кто больше всех скучает по СССР

Несмотря на то, что декоммунизация в Украине прошла свою основную активную фазу, на телевидении ностальгия по СССР набирает обороты и лидер не так очевиден.

В последний день 2019 года сразу три украинских телеканала - СТБ, 1+1 и Интер - наполнили свои эфиры старыми советскими фильмами. К тому же, их перечень был крайне ограничен и на всех трех телеканалах был очень похожим.

"Девчата", "Операция "Ы"и другие приключения Шурика", "Джентльмены удачи" транслировались как минимум на двух из этих трех ТВ-каналов, а "Иван Васильевич меняет профессию" - на всех трех. И этот список не исчерпывается этими лентами. Там были и "Карнавальная ночь" и "Двенадцать месяцев".

Кто стал "победителем" в марафоне "ностальгия по СССР" - и сегодняшнем выпуске программы. И результат, поверьте, будет для вас неожиданным.

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