Новое видео Зеленского: о чем говорил президент
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 декабря, записал новое видеообращение к украинцам, которое ранее пообещал сделать еженедельным.
На этот раз он во время тренировки в спортзале подвел итоги прошедшей недели и рассказал об ожиданиях от встречи в "нормандском формате".
Уже четвертый ролик из цикла интервью "Откровенно с президентом" опубликовала в соцсетях пресс-служба главы государства.
Президент рассказал, на что его команда уже выделила деньги и поделился планами. Он также озвучил громкий призыв к украинцам.
OBOZREVATEL собрал главные тезисы интервью Зеленского.
О громком задержании "короля контрабанды" Вадима Альперина
Глава Украины рассказал, что поздравляя сотрудников НАБУ с задержанием, предложил им анонсированный ранее подарок, но правоохранители отказались.
"Я им благодарен, они сделали подарок всей стране", – подчеркнул президент.
О финансировании для школ
"До конца года мы выплатим зарплату учителям. Во многих регионах эта задолженность накапливалась в течение этого года, а в некоторых – уже не первый год", – сказал он.
Президент отметил, что правительство также выделит 600 млн гривен на закупку школьных автобусов для сельских учебных заведений, 400 млн – на улучшение столовых и питания учащихся, а также 800 млн – на техническое оснащение школьных лабораторий.
О дешевых тарифах
Также Зеленский заявил, что правительство ищет решение для снижения вдвое тарифов на отопление. Оно якобы будет найдено до зимы 2021 года.
"У нас была встреча с правительством. Некоторые уже видели фрагменты этой встречи на Банковой. Мы искали решения того, чтобы зимой были уменьшены платежки за отопление. Это очень важно. И также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы почти наполовину", – заметил Зеленский.
О медицине
Увеличив скорость на беговой дорожке, Зеленский добавил, что парламентарии расширили список лекарств, которые украинцы смогут получить бесплатно. В частности, президент рассказал о закупках инсулина.
О планах Верховной Рады
Президент отметил, что парламент последнюю неделю активно работал в комитетах. "Готовили законопроекты, за которые будут голосовать. Это около 25 документов", – пояснил он.
Об ожиданиях и рисках перед встречей с Путиным
Кроме этого, он поделился мыслями о встрече с главой РФ Владимиром Путиным на саммите в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря.
"Мы уже готовимся к встрече "нормандской четверки", которая для нас уже является победой. Это возможность, которая появилась после 3 лет тишины дипломатии и реальной войны на нашем Донбассе. Это – возможность вернуть всех наших людей", – поделился президент.
Он обратился к украинцам с призывом не верить политикам, которые "ловят хайп" на теме войны.
"У этих политиков нет возможности закончить войну и вернуть людей, у них нет доверия и даже политического рейтинга. Доверяйте мне: "зрады" не будет. Мне будет спокойнее на этой встрече, если я буду знать, что страна мне доверяет. Это очень важно. Не верьте никому. Никто не хочет пойти никуда войной. Только дипломатия", – сказал Зеленский.
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