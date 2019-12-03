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3 декабря • обновлено в 20:36
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Новое видео Зеленского: о чем говорил президент

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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 декабря, записал новое видеообращение к украинцам, которое ранее пообещал сделать еженедельным.

На этот раз он во время тренировки в спортзале подвел итоги прошедшей недели и рассказал об ожиданиях от встречи в "нормандском формате".

Уже четвертый ролик из цикла интервью "Откровенно с президентом" опубликовала в соцсетях пресс-служба главы государства.

Президент рассказал, на что его команда уже выделила деньги и поделился планами. Он также озвучил громкий призыв к украинцам.

OBOZREVATEL собрал главные тезисы интервью Зеленского.

О громком задержании "короля контрабанды" Вадима Альперина

Глава Украины рассказал, что поздравляя сотрудников НАБУ с задержанием, предложил им анонсированный ранее подарок, но правоохранители отказались.

"Я им благодарен, они сделали подарок всей стране", – подчеркнул президент.

О финансировании для школ

"До конца года мы выплатим зарплату учителям. Во многих регионах эта задолженность накапливалась в течение этого года, а в некоторых – уже не первый год", – сказал он.

Президент отметил, что правительство также выделит 600 млн гривен на закупку школьных автобусов для сельских учебных заведений, 400 млн – на улучшение столовых и питания учащихся, а также 800 млн – на техническое оснащение школьных лабораторий.

О дешевых тарифах

Также Зеленский заявил, что правительство ищет решение для снижения вдвое тарифов на отопление. Оно якобы будет найдено до зимы 2021 года.

"У нас была встреча с правительством. Некоторые уже видели фрагменты этой встречи на Банковой. Мы искали решения того, чтобы зимой были уменьшены платежки за отопление. Это очень важно. И также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы почти наполовину", – заметил Зеленский.

О медицине

Увеличив скорость на беговой дорожке, Зеленский добавил, что парламентарии расширили список лекарств, которые украинцы смогут получить бесплатно. В частности, президент рассказал о закупках инсулина.

О планах Верховной Рады

Президент отметил, что парламент последнюю неделю активно работал в комитетах. "Готовили законопроекты, за которые будут голосовать. Это около 25 документов", – пояснил он.

Об ожиданиях и рисках перед встречей с Путиным

Кроме этого, он поделился мыслями о встрече с главой РФ Владимиром Путиным на саммите в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря.

"Мы уже готовимся к встрече "нормандской четверки", которая для нас уже является победой. Это возможность, которая появилась после 3 лет тишины дипломатии и реальной войны на нашем Донбассе. Это возможность вернуть всех наших людей", – поделился президент.

Он обратился к украинцам с призывом не верить политикам, которые "ловят хайп" на теме войны.

"У этих политиков нет возможности закончить войну и вернуть людей, у них нет доверия и даже политического рейтинга. Доверяйте мне: "зрады" не будет. Мне будет спокойнее на этой встрече, если я буду знать, что страна мне доверяет. Это очень важно. Не верьте никому. Никто не хочет пойти никуда войной. Только дипломатия", сказал Зеленский.

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