Новое мобильное приложение "Дия": ObozTV о плюсах и минусах
Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим, Анна Нитченко и Денис Похила сделали обзор нового мобильного приложения "Дия", которое было представлено украинской властью накануне.
Журналисты протестировали приложение "Дия" и рассказали о его плюсах и минусах.
Денис Похила рассказал, что не смог найти свое фото в электронном удостоверении водителя, хотя он получил водительские права после 2013 года.
Также, по его мнению, странным выглядит наличие негосударственного банка в перечне банков для нового государственного приложения.
А вот Анна Нитченко отметила, что филологи уже нашли ошибки в украинском языке, который использует приложение.
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