Новое кодирование телеканалов и диджитализация: что меняется

Глава комитета по вопросам защиты экономической конкуренции Интернет Ассоциации Украины Александр Арутюнян в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал диджитализацию, о которой так много говорят в Украине в последнее время.

"Диджитализация - это большой объем работы. Это название для большого процесса, который не сделаешь за год или два. Для этого должен быть достаточно серьезный фундамент. Каденции Зеленского возможно и хватит, но для этого нужно несколько лет кропотливой работы, и тогда результаты оцифровки процессов можно будет увидеть на 3-4 год каденций президента. А сейчас время, когда достаточно много законопроектов готовится", - заявил Арутюнян.

Он также отметил, что очень многое зависит от населения, ведь люди не всегда готовы к новым технологиям и осовременивания своей жизни.

Далее в эфире ведущие обсудили с экспертом изменения в кодировке сигналов телеканалов и стоимости интернета в Украине.

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