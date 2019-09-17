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17 сентября • обновлено в 18:09
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Випуск OBOZ NEWS за 17 вересня 2019 року

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6 кілограмів канабісу намагався перевезти українець на територію тимчасово окупованого Криму.

Офіційний Тегеран спростував інформацію про можливість зустрічі президентів Америки Дональда Трампа й Ірану Хасана Роухані на полях Генасамблеї ООН.

У Парижі тестують перше літаюче таксі

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