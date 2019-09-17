Випуск OBOZ NEWS за 17 вересня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS за 17 вересня 2019 року81 Читать материал на украинском
6 кілограмів канабісу намагався перевезти українець на територію тимчасово окупованого Криму.
Офіційний Тегеран спростував інформацію про можливість зустрічі президентів Америки Дональда Трампа й Ірану Хасана Роухані на полях Генасамблеї ООН.
У Парижі тестують перше літаюче таксі
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