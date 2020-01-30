Новая глава Госкино: комментарий Филиппа Ильенко

Экс-глава Госкино Филипп Ильенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал назначение нового главы Госкино Украины Марины Кудерчук.

"Я ее не знаю. Поэтому я не знаю, что она принесет в украинский кинематограф. У меня нет ни одного материала для анализа", - заявил Ильенко.

Он также отметил, что считает "фарсом" все те конкурсы, которые продолжались в течение 5 последних месяцев.

"Честнее и проще было бы просто, если бы те люди, которые сегодня у власти, просто назначали бы своим политическим решением тех или иных руководителей, а не устраивали бы такой "праздник демократии" в виде якобы профессиональных конкурсов, где людям проверяют способности к абстрактному мышлению , знание английского языка, еще что-то ... Пусть просто назначают и несут за них ответственность. И все. И не тратят время профессионалов на участие в этих фейковых конкурсах", - заявил Ильенко.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!