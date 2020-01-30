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30 января • обновлено в 13:14
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Новая глава Госкино: комментарий Филиппа Ильенко

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Экс-глава Госкино Филипп Ильенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал назначение нового главы Госкино Украины Марины Кудерчук.

"Я ее не знаю. Поэтому я не знаю, что она принесет в украинский кинематограф. У меня нет ни одного материала для анализа", - заявил Ильенко.

Он также отметил, что считает "фарсом" все те конкурсы, которые продолжались в течение 5 последних месяцев.

"Честнее и проще было бы просто, если бы те люди, которые сегодня у власти, просто назначали бы своим политическим решением тех или иных руководителей, а не устраивали бы такой "праздник демократии" в виде якобы профессиональных конкурсов, где людям проверяют способности к абстрактному мышлению , знание английского языка, еще что-то ... Пусть просто назначают и несут за них ответственность. И все. И не тратят время профессионалов на участие в этих фейковых конкурсах", - заявил Ильенко.

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