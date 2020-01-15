Нотариус будет определять, сможет ли иностранец купить землю в Украине: эксперт по вопросам земли
Эксперт по вопросам рынка земли Наталья Белоусова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.
Она прокомментировала открытие рынка земли в Украине, и как будут контролировать доступ иностранцев к праву собственности на украинскую землю.
"Что касается конечного бенефициара, то это должны отслеживать и определять соответствующие органы, которые будут принимать документы на рассмотрение. Этим будут заниматься нотариусы, которые будут иметь доступ к базе данных, подтверждающий происхождение капитала. И если он увидит, что конечный бенефициар не является человеком из запрещенных стран или если конечный бенефициар не подпадает под какие-то ограничения по закону, то нотариус будет иметь полное право завизировать данную операцию. То есть, фактически, этот ключ будет у нотариуса", - заявивила Белоусова.
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