Нота протеста России от МИД Украины: Obozrevatel News

Нота протеста России от МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины направило ноту России с требованием назвать дату возвращения пленных моряков. Об этом в комментариях средствам массовой информации заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль. Дипломат говорит, в ноте изложены вопросы о том, как и где украинская сторона может забрать своих моряков. Также требуют возвращения украинских кораблей. Россия, напомню, до 25 июня должен отчитаться о выполнении решения Международного трибунала ООН по морскому праву в отношении военнопленных моряков.

Визит Зеленского на Донбасс

Владимир Зеленский совершил первый визит на Донбасс в статусе президента Украины. Об этом сообщила его пресс-служба. Поехал глава государства на передовую в Луганской области. Осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Ближайшая позиция противника там – через 400 метров. Президент пообщался с бойцами на предмет их быта, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом. Поинтересовался и укомплектованием подразделений. Президент подчеркнул: для военных необходимо улучшить условия. Кроме того, он заслушал доклад командующего ООС Александра Сирского о ситуации на фронте. Также в совещании принял участие начальник Генштаба – Руслан Хомчак. Военное руководство заверило Зеленского: ситуация под контролем.

Резня в Японии

Три человека, в том числе один ребенок-погибли, 16 пострадавших в японском городе Кавасаки. Неизвестный с ножом напал на группу детей младших классов. Они как раз ждали транспорт, чтобы отправиться на занятия. Среди поранених- 13 детей от шести до семи лет. Их доставили в больницу. Пятеро - в критическом состоянии. Полиция уже задержала преступника. Он пытался покончить с собой. Президент США Дональд Трамп, который находится с официальным визитом в Японии, выразил соболезнования пострадавшим, и семьям погибших.

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