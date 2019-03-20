Верховный суд начал рассмотрение дела Кирилла Вышинского

Верховный суд начал рассмотрение дела главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Его подозревают в государственной измене. Почти год назад Вышинского обвинили в проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Он был арестован по решению Херсонского городского суда. На заседание прибыла уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. О своем путешествии она сообщила еще вчера в социальной сети. Она прилетела в Киев, чтобы пересвитчитися, что бывший главный редактор "РИА Новости-Украина" содержится в надлежащих условиях.

Подсудимый на условия содержания не жалуется. Надеется на справедливое решение суда. Эмоции не скрывает.

Напомним, Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. Его подозревают в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт, оружие и 200 000 долларов. Также по данным СБУ, обнаружили договор с российским пропагандистским СМИ.

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