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Ночной пожар в Киеве уничтожил три дома: Obozrevatel News в 10:00 от 08.04.2019

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Официальные результаты первого тура выборов

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. Официально. Центризбирком объявил результаты выборов, прошедших 31 марта. Результаты голосования остались неизменны.

Визит еврокомиссара к плененным морякам

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович посетила военнопленных украинских моряков. Встреча состоялась 4 апреля, но известно об этом стало только сейчас. По словам руководителя группы адвокатов Николая Полозова, 10 минут Еврокомиссар уделила общению с моряком Денисом Гриценко. Говорили на английском. Военнопленный рассказал об условиях содержания в СИЗО и состоянии здоровья. Кроме того, пожаловался на то, что украинцам не позволяют свидания с родными и беседы с ними по телефону.

Ночной пожар в Киеве уничтожил три дома

В столице, на Подоле, в частном секторе, пожар уничтожил три здания. 600 квадратных метров территории выгорели полностью, район пожара были обесточены. Процесс тушения огня осложнило то, что в гидрантах рядом не было воды, говорят спасатели.

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