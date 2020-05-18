Ночной клуб Queen в Киеве работал еще задолго до ослабления карантина. Съемка: 09.05.2020 года

Видео 16:50, 18.05.2020 Обновлено: 16:55, 18.05.2020
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