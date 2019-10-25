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25 октября • обновлено в 17:12
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Никто из политиков не сможет купить "Дизель шоу": шеф-редактор проекта

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Шеф-редактор пролюсер "Дизель шоу" Алексей Бланар в прямом эфире ObozTV рассказал свое видение того, каким должен быть политический юмор в Украине.

"Люди ждали качественного бытового юмора именно без политики. Мы снимаем номера, которые вечны. Это не хайп на один день", - заявил продюсер.

У нас есть номера о МВФ, о том, как воруют украинские чиновники, но это без привязки к определенным личностям, добавил он.

"Я ушел из "Квартала 95" не в "Дизель шоу", а шеф-редактором "1 + 1 медиа", ушел по разным причинам, о которых можно говорить очень долго", - отметил Бланар.

Он добавил, что купить "Дизель шоу" невозможно, и ни один политик не сможет это шоу купить.

"Мы находимся не в оффшорах, мы ведем деятельность исключительно на территории Украины. У нас есть заказчик - телеканал ICTV - в отличие от других шоу наши сценарии не вычитывается, все что мы снимаем, попадает в эфир", - заявил Бланар.

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