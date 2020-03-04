"Никаких изменений в стране не будет": журналист о выступлении Зеленского в ВР

Журналист Юрий Бутусов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал выступление президента Зеленского на внеочередном заседании ВР и отставку Гончарука.

"Судя по тому, как выступил президент и премьер, то никаких изменений в стране не будет, и качество управления будет только ухудшаться. Мы не услышали анализа ошибок, которые привели к падению сборов в государственный бюджет, мы не услышали почему на 20% ежемесячно недовыполняется в бюджет. Мы не услышали о ВВП, о промышленном производстве. Мы услышали только о том, что правительство было замечательное, молодое, красивое и поэтому его надо перезагружать. Итак. я делаю вывод, что руководство Украины плохо понимает, что такое государственное управление и до сих пор в этом не разобралось", - заявил журналист.

Он также прокомментировал, стоит ли волноваться Арсену Авакову по поводу того, что до сих пор не произошло громких посадок.

"Отставок силовиков сегодня не будет. Это опять откладывается на непонятный срок", - заявил журналист.

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