Карантин в Нидерландах: без масок и ограничений

Видео 09:24, 9.04.2020 Обновлено: 11:52, 9.04.2020

Карантин в Нидерландах существенно отличается от карантина в Украине. Ограничения в стране не настолько жесткие, нет искусственного нагнетания паники. Отсутствует ажиотаж по поводу приобретения медицинских масок и перчаток. Жители страны не спешат следовать рекомендациям властей использовать защитные средства, несмотря на то, что в стране с 17-миллионным населением порядка 20 тысяч заразившихся и 2 тысяч умерших от коронавируса.

Об этом в эфире ObozTV рассказала жительница города Васпик (Нидерланды) Елена Дамен.

Комментировать
Видео

Смотрите также

СБУ и ГБР отказались регистрировать дело о госизмене Ермака: Вятрович подал в суд

"Мы устали, но не сломались": Зеленский обратился к украинцам. Видео

Маски из штор, вместо перчаток – упаковка от батона: как "Укрзалізниця" гробит людей в пик коронавируса

Воздух от пожаров в Чернобыле идет на Киев: NASA опубликовало фото из космоса

"Пленки Ермака": появилась запись о земельных схемах главы ОПУ