Ничего нового: как украинские ТВ-каналы подготовились к новогодним эфирам
Не только старые заезженные десятилетиями форматы шоу и программ будут в эфирах украинских телеканалов; началась гонка за то, кто покажет больше старых советских фильмов.
СТБ будет проводить сеансы гадания со своими "экстрасенсами", "Новый" опять будет пытаться доказать зрителям, что дуэт "Педан-Притула" это смешно, а ICTV, вместо того, чтобы рассказать зрителям, что они увидят в новогоднюю ночь в эфире телеканала, пугает закрытием телевизионного сигнала со спутника. При этом, все эти телеканалы, входящие в группу StarLightMedia, до сих поре не показали, свою программу передач на следующую новогоднюю неделю.
А 1+1 решил отложить в сторону патриотическую вишиванку на надеть советский ватник поверх бродвейского смокинга. Анонс новогоднего эфира представлен в виде вечеринки высшего света Нью Йорка, а, в тоже время, в эфире телеканала будут демонстрироваться "Девчата" (1960 г) и "Иван Васильевич меняет профессию" (1973 г).
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