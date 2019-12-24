Главная смета страны - 2020

В этом году Верховная Рада проголосовала за главный финансовый документ на будущий год не под елку,

как обычно, а 14 ноября, да еще и рекордно быстро - до обеда. Впрочем, главную смету страны раскритиковали и даже назвали плагиатом. Уже через неделю после голосования председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что проект не окончательный и документ будут менять. По его словам, Рада не могла существенно изменить бюджет на 2020 год между вторым и третьим чтением, поэтому приняла его в двух чтениях сразу.

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