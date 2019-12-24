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24 декабря • обновлено в 18:01
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Что принесет новый год автомобилистам

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Превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, движение по полосе общественного транспорта, -

такие нарушения в 2020 будут фиксировать автоматические камеры-детекторы, а патрульные полицейские посылать так называемые "письма счастья". На самом деле автоматизированное будущее должно было наступить еще в 2019-м. Но до сих пор продолжаются споры с юристами по поводу законности подобных методов и закупается и сертифицируется соответствующее оборудование. Что успели ввести в 2019 году - знают наши журналисты.

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