"Год на еврономерах"

С 1 января 2020 таможенники на границах начнут штрафовать владельцев автомобилей на Еврономерах.

Каждый, кто не воспользовался льготным периодом и не вывез свой автомобиль в страну первичной регистрации, должен будет заплатить 170 тысяч гривен штрафа. Активисты, поддерживающие таких водителей, подготовили рекомендованный набор документов. Они якобы должны защитить владельца "евробляхи", который отчаянно ждет изменений в законодательство. Речь идет о либерализации таможенных ставок, которые в течение 2019 обещал президент, но пока не ввел. Поэтому как прошел год для владельцев машин на еврономерах - смотрите в нашем итоговом сюжете.

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