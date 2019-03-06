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Незаконное обогащение: решение Конституционного суда могло быть другим – Чумак

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Народный депутат Украины Виктор Чумак отметил, что Конституционный суд Украины, принимая свое решение о неконституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, мог бы отсрочить действие своего решения, предоставив время для изменения нормы этой статьи или вернуться в редакцию 2014 года.

По его словам, что в статье Уголовного кодекса, которую признали неконституционной, были нарушены принципы презумпции невиновности и обязанность доказывания факта незаконного обогащения лежал на правоохранительных органах.

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