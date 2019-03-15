Ракетный удар по Израилю: Obozrevatel News в 16:30 от 15.03.2019

Ракетный удар по Израилю

Ракетный удар по Израилю. По предварительным данным два снаряда выпустили из Сектора Газа. Одну сбила система противовоздушной обороны. Другая ракета приземлилась, по информации СМИ, в море. Израильская армия дала ответ, под удары попали военные обьектиы в Секторе Газа.

Германия вернула Украине грамоту времен Мазепы

Германия вернула Украине грамоту времен гетмана Ивана Мазепы. Этот документ Петр Первый выдал киевскому митрополиту Иоасафу Кроковскому в 1708 году, когда он возглавлял Киевскую митрополию. В документе говорилось о подчинении московскому патриарху.

Аэропорт "Ужгород" возобновил рейсы

Аэропорт "Ужгород" заработал; перерыв в работе продолжалась три года. Сегодня в городе приземлился первый самолет. Это был рейс по маршруту Киев-Львов-Ужгород. Отныне такие рейсы будут выполнять по пятницам. Самолет будет вылетать из аэропорта "Киев" в десять утра и прибывать во Львов в час, после полуторачасового перерыва продолжит движение в Ужгород, куда лететь еще полчаса.

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