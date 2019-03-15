Ракетный удар по Израилю: Obozrevatel News в 16:30 от 15.03.2019

Ракетный удар по Израилю: Obozrevatel News в 16:30 от 15.03.201979Читать материал на украинском
Ракетный удар по Израилю
Ракетный удар по Израилю. По предварительным данным два снаряда выпустили из Сектора Газа. Одну сбила система противовоздушной обороны. Другая ракета приземлилась, по информации СМИ, в море. Израильская армия дала ответ, под удары попали военные обьектиы в Секторе Газа.
Германия вернула Украине грамоту времен Мазепы
Германия вернула Украине грамоту времен гетмана Ивана Мазепы. Этот документ Петр Первый выдал киевскому митрополиту Иоасафу Кроковскому в 1708 году, когда он возглавлял Киевскую митрополию. В документе говорилось о подчинении московскому патриарху.
Аэропорт "Ужгород" возобновил рейсы
Аэропорт "Ужгород" заработал; перерыв в работе продолжалась три года. Сегодня в городе приземлился первый самолет. Это был рейс по маршруту Киев-Львов-Ужгород. Отныне такие рейсы будут выполнять по пятницам. Самолет будет вылетать из аэропорта "Киев" в десять утра и прибывать во Львов в час, после полуторачасового перерыва продолжит движение в Ужгород, куда лететь еще полчаса.
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