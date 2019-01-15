Судилище над пленными моряками – АН-124 '' Руслан '' без России – Задержан человек, который угрожал президенту Польши – новости на ObozTV

Аплодисменты и возгласы "Слава Украине!". Так в московском суде встретили украинских моряков. Во время заседания они отказались давать показания и назвали себя военнопленными.

Государственное предприятие "Антонов" возобновит сбор легендарных самолетов Ан-124 "Руслан" и обещает обойтись без российских комплектующих.

В Варшаве полиция задержала пенсионера, который угрожал президенту Польши Анджею Дуде. В полиции говорят: задержанному 72 года.

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