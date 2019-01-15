Судилище над пленными моряками – АН-124 '' Руслан '' без России – Задержан человек, который угрожал президенту Польши – новости на ObozTV

Судилище над пленными моряками – АН-124 '' Руслан '' без России – Задержан человек, который угрожал президенту Польши – новости на ObozTV34Читать материал на украинском
Аплодисменты и возгласы "Слава Украине!". Так в московском суде встретили украинских моряков. Во время заседания они отказались давать показания и назвали себя военнопленными.
Государственное предприятие "Антонов" возобновит сбор легендарных самолетов Ан-124 "Руслан" и обещает обойтись без российских комплектующих.
В Варшаве полиция задержала пенсионера, который угрожал президенту Польши Анджею Дуде. В полиции говорят: задержанному 72 года.
Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!