Наблюдатели признали выборы в Украине честными: Obozrevatel News в 15:00 от 02.04.2019

Наблюдатели признали выборы в Украине честными

Центральная избирательная комиссия обработала уже почти 99,5% процентов протоколов. Лидеры президентской гонки - неизменны. Во второй тур, который состоится 21 апреля, выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Международные наблюдатели уже заявили, что президентские выборы в Украине были честными, свободными и конкурентными и то как они были проведены показало, что Украина движется в правильном направлении.

Новая волна протестов в Венесуэле

Лишить неприкосновенности Хуана Гуайдо. С таким призывом Верховный суд Венесуэлы обратился к смещенного президента страны Николаса Мадуро. Несколько дней назад лидера оппозиции отстранили от должности спикера парламента.

Исторический визит в Скопье

В Северную Македонию прилетел премьер-министр Греции Ципрас. Он стал первым иностранным лидером, который посетил Скопье после переименования страны в феврале этого года. В составе греческой делегации кроме членов правительства – 70 представителей крупного бизнеса. Официальные Афины утверждают – визит Ципраса в соседнюю страну является наглядным доказательством ведущей роли Греции в Юго-Восточной Европе.

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