На Харьковщине сгорели люди – Киев судится с Москвой – Компенсация за некачественное электроснабжение – новости на ObozTV

Полиция открыла уголовное производство из-за гибели матери с младенцем. В городе Купьянськ 17-летняя девушка и ее четырехмесячный сын погибли в пожаре в собственном доме. Полиция открыла дело по статье - нарушение правил пожарной безопасности.

Украина направила иск против России в Европейский суд по правам человека. В Минюсте говорят - Киев будет требовать от суда признать, что россияне нарушили права двадцати четырех украинских моряков, когда напали на украинские военные корабли вблизи Керченского пролива.

Украинцы получат компенсацию за некачественное электроснабжение. Размер возмещения будет от 100 до 200 гривен для физических лиц. А от 200 до 600 грн - для предприятий.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.