Смертельное ДТП на Львовщине – Избирательные участки в РФ закрыли по вопросам безопасности – НБУ оштрафовал "Сбербанк" – новости на ObozTV

Два человека погибли, еще трое в больнице. На трассе Львов-Шегини утром столкнулись автоцистерна и два микроавтобуса. Во Львовской ОГА призывают правоохранителей привлечь к ответственности руководителей дорожных служб, которые должны следить за состоянием трассы.

Центральная избирательная комиссия Украины закрыла избирательные участки в России для безопасности. По словам главы МИД Павла Климкина, украинцы, которые в России захотят прийти на выборы президента Украины или принять участие в работе избирательных комиссий - окажутся под колпаком ФСБ.

Нацбанк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 95 млн грн. Причина: российский банк массово выдавал клиентам наличные со счетов, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов или фиктивным предпринимательством.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.