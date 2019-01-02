Индексация пенсий в Украине – В Донецке взорвали мост – Автомобиль наехал на толпу мигрантов в Германии – новости на ObozTV

Пересчет пенсий в этом году - будет автоматическим, об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман. При этом, добавляет премьер, обязательно учтут показатель средней зарплаты и уровня инфляции.

В оккупированном Донецке взорвали мост. Об этом рассказывает оккупационная власть города. Железнодорожный мост пересекает объездную трассу Славянск - Донецк - Мариуполь.

В Германии, в городе Ботроп водитель легковушки четыре раза наехал на толпу мигрантов. Восемь человек травмированы. Это выходцы из Афганистана, Сирии, и Турции.

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