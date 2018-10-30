Напали на депутата - Меркель посетит Украину - Ноу-хау в столичном коммунальном транспорте - новости на ObozTV

В Киеве напали на депутата горсовета Владимира Назаренко. Произошло это на проспекте Победы. Нападавших было двое; они имели при себе дубинки, нож и пистолет.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Украину первого ноября. В Киеве она проведет переговоры с Петром Порошенко. Особое внимание в ходе переговоров будет уделено ситуации на Донбассе, в оккупированном Крыму, акватории Азовского моря и Керченском проливе.

В столичном транспорте сегодня запустили электронный билет. Правда пока в тестовом режиме. Киевский городской голова Виталий Кличко заверил, что такой билет будет единым для всех видов коммунального общественного транспорта города.

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