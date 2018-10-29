В больнице умер ребенок - Звериные убийства в Кривом Роге - Во Львове приостановили отопительный сезон - новости на ObozTV

Ребенок умер в больнице города Мукачево. Предварительно медики поставили мальчику диагноз корь.

Двух мужчин задержали в Кривом Роге за убийство пяти человек. Один из подозреваемых - гражданин России. Его сообщником оказался 65-летний украинец. Ранее он уже сидел в тюрьме за убийство.

Во Львове из-за потепления приостановили отопительный сезон. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета. Там объяснили: на такой шаг пошли учитывая прогноз синоптиков на эту неделю.

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