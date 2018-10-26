Нападение на детсад в Китае - Обнародовали завещание Сенцова - Украинок спасли от секс-рабства - новости на ObozTV

В Китае женщина с кухонным ножом напала на детский сад в городе Чунцин. Ранены как минимум 14 детей. У большинства - порезанное лицо.

Олег Сенцов попросил обнародовать завещание; его письмо опубликовала Наталья Каплан. В нем пленник Кремля просит режиссера Евгению Врадий - экранизировать его работы. Наследниками Сенцов назначил своих детей - Алину и Владислава.

На украинской границе задержали мужчину, который пытался вывезти трех украинок в Германию, чтобы потом отдать их в секс-рабство. Сутенером оказался житель Черниговщины.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.