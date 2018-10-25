Сенцов получил премию Сахарова - помощь украинским воинам от Австралии - военные учения НАТО - новости на ObozTV

Олег Сенцов стал лауреатом премии "За свободу мысли" имени академика Сахарова. Официальное решение сегодня принял Европарламент.

Украина получит четверть миллиона австралийских долларов на реабилитацию раненых военных. Это около 200 000 долларов США. Деньги используют для улучшения профессиональных навыков медицинской службы Вооруженных сил и оборудование украинских медучреждений, где реабилитируют наших военных.

Наибольшие после окончания холодной войны учения НАТО начались сегодня в Норвегии. В них принимают 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10-ти тысяч единиц техники.

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