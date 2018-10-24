В Украине свирепствует эпидемия - Иерусалим стал на сторону Константинополя - Чубаров сорвал заседание комиссии Украина-РФ - новости на ObozTV

В Украине свирепствует эпидемия кори. Только за прошлую неделю заболели почти 800 украинцев; 70% заболевших - дети.

Иерусалимский патриархат стал на сторону Константинополя в конфликте с РПЦ в вопросе предоставления автокефалии Украины.

Народный депутат и председатель Крымско-татарского меджлиса Рефат Чубаров сорвал заседание украинского-российской комиссии по вопросам Азовского моря.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.