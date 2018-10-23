Сенцов получит премию Сахарова - в Армянске заработал "Крымский титан" - встреча с призерами юношеских Олимпийских игр - новости на ObozTV

Олег Сенцов может получить премию Сахарова. Об этом в Твиттере пишет брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. По его мнению, политзаключенный Кремля Олег Сенцов наиболее вероятный кандидат на получение награды от Европейского парламента.

В оккупированном Армянске заработал завод "Крымский титан". Именно из-за его выбросов в городе ранее ввели чрезвычайное положение.

Петр Порошенко поздравил участников третьих юношеских Олимпийских Игр. Дети накануне вернулись в Украину из аргентинского Буэнос-Айреса. Там наша сборная завоевала 23 награды в 13 видах спорта.

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