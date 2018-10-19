Нападение на колледж: в Керчи попрощались с жертвами - новый разведывательный центр в Украине - новости на ObozTV

Сегодня в оккупированной Керчи попрощались с жертвами нападения на политехнический колледж. Провести погибших в последний путь пришли более 30 000 человек.

В Украине строят новый разведывательный центр европейского уровня. Это будет первое здание обновленной штаб-квартиры внешней разведки нашей страны.

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