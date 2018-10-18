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В Киеве произошел взрыв - число жертв нападения в Керчи выросла - Андреевскую церковь передали Константинополю - новости на ObozTV

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Один человек получил ранения при взрыве в Киеве. ЧП произошло на улице Набережно-Корчеватской, что в Голосеевском районе.

Число жертв теракта в Керчи возросла. Недавно в больнице скончалась раненая девочка. Таким образом, погибших стало 21.

Андреевская церковь в Киеве будет в постоянном пользовании Константинополя. Такое решение приняла Верховная Рада.

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