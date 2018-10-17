В Керчи прогремел взрыв в колледже - версия катастрофы СУ-27 - протесты профсоюзов в Киеве - новости на ObozTV

По меньшей мере 10 погибших и 50 пострадавших. В оккупированной Керчи произошел взрыв в политехническом колледже. Местные жители в соцсетях уже начали распространять информацию о том, что в учебном заведении мог произойти теракт.

Следствие рассматривает единственную версию катастрофы СУ-27 в Винницкой области - нарушение правил полета или подготовки к нему. По словам представителя военной прокуратуры центрального региона Украины Андрея Киселева, следователи сейчас ждут выводов экспертной комиссии.

В Киеве несколько тысяч представителей профсоюзов организовали акцию протеста в правительственном квартале. Создание рабочих мест и развитие экономики - таковы главные требования озвучили митингующие.

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