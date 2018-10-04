Консула Венгрии объявили персоной нон-грата - особый статус Донбасса продлен - обвалился "Крымский мост" - новости на ObozTV

Консула Венгрии в Берегово объявили персоной нон-грата. Теперь у него есть 72 часа чтобы покинуть Украину.

Верховная Рада продлила действие особого статуса отдельных районов Донбасса. Соответствующее решение поддержали 245 народных избранников, 62 высказались против.

Пролет конструкции Крымского моста просто упал в воду. Произошло это во время монтажных работ.

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