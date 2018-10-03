Начало отопительного сезона в Украине - на Харьковщине разоблачили чиновника-шпиона ФСБ - накажут проводницу - новости на ObozTV

Отопительный сезон в Украине начнется с 15 октября. Такое решение сегодня приняло правительство. Однако, отмечают в Кабмине, местные власти могут дать тепло в квартиры раньше - в зависимости от погодных условий.

Топ-чиновник из Харьковщины - шпион ФСБ. Такое заявление сделал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко во время брифинга по противодействию попыткам России дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Укрзализныця" уволит проводницу и начальника поезда "Москва - Ковель", которые вытолкала из вагона пассажиров с электронными билетами.

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