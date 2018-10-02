В Днепре спасают жизни двух младенцев - экологическое состояние Херсонщины - модель миротворческой миссии на Донбассе - новости на ObozTV

За жизни двух младенцев, которых родная матери довела до истощения, борются в Днепре. Месячных близнецов женщина кормила коровьим молоком.

Из-за выбросов сернистого ангидрида в оккупированном Крыму, на Херсонщине специалисты Института здоровья растений проверят почву на содержание опасных химических элементов.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц продемонстрировало модель миротворческой миссии в Донбассе при участии ООН.

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