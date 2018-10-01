МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Взрыв в военной части Херсонщины - Порошенко вручил Олланду орден Свободы - в Одессе задержали 25 вооруженных мужчин - новости на ObozTV

21Читать материал на украинском

В воинской части на Херсонщине сдетонировал неизвестный предмет. Как сообщили в полиции, чрезвычайное происшествие случилось в Раденска Алешковского района. Во время взрыва травмы получил военный.

Президент Украины Петр Порошенко вручил бывшему президенту Франции Франсуа Олланду орден Свободы.

Более двух десятков вооруженных мужчин полиция задержала в одном из хостелов Одессы. Лица всех вооруженных людей уже установили. Мужчины оказались приезжими.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Читайте все новости по теме "Obozrevatel News" на OBOZREVATEL.

Темы
Obozrevatel NewsЭфиры Oboz TV

Новости ObozTV

Все новости
Загрузка...