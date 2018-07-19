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РФ готовит санкции против Украины, аннексия Крыма: пять стран присоединились к санкциям ЕС - новости на ObozTV

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Сотрудники военной контрразведки СБУ задержали сообщницу террористов так называемой "ДНР". Политзаключенному Кремля Александр Кольченко постоянно навязывают российский паспорт. Россия собирается ввести санкции против Украины. К решению ЕС продлить санкции в отношении оккупированного Крыма присоединились пять стран. Украина оказалась на 49-й позиции из 167 стран мира в рейтинге распространенности современного рабства.

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