Финские СМИ устроили Трампу и Путину "теплый прием", Аваков назвал "красные линии" деоккупации Донбасса - новости на ObozTV

На Донбассе продолжается операция по разминированию территории. Аваков представил "красные линии" в стратегии деоккупации Донбасса. Порошенко прибыл с рабочим визитом в Одессу. Денисова попросила Порошенко об обмене украинских моряков. Финские СМИ устроили "теплый прием" Трампу и Путину. Rolls-Royce выпустит новый летательный аппарат для пассажирских перевозок.

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