Годовщина освобождения Мариуполя, электронные чеки для предпринимателей– новости на ObozTV

Правительство одобрило отставку Павла Жебривского с должности председателя Донеччини.У Мариуполе отмечают разницу освобождение от пророссийских сепаратистов. Кабмин введет новые механизмы электронных чеков для предпринимателей. На церемонию открытия Чемпионата мира 2018 в России приедут наследный принц Саудовской Аравии, президенты Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Боливии, Казахстана, Киргизии, Панамы, Таджикистана, Парагвая, Руанды, а также новоизбранный премьер-министр Армении, премьер Ливана и председатель парламента КНДР.

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