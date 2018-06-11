Отставка Жебривского, подтопление "Охматдита" - новости наObozTV

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку. В детской больнице "Охматдит" произошло подтопление. Жители испанской автономной области Страны Басков требуют независимости от Испании. В канун саммита США-КНДР в Сингапуре американский президент Дональд Трамп посетил званый ужин ку премьер-министра принимающей страны Ли Сянь Луна.

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