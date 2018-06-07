Принятие закона об Антикоррупционном суде, взрыв в Багдаде – новости на ObozTV

ВРУ приняла законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Засуждений в РФ украинец Кольченко прекратил голодовку по состоянию здоровья. По меньшей мере 18 человек погибли при взрыве в Багдаде. Военные в Польше начали собирать личные данные о гражданах страны других национальностей.

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