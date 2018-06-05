Самоубийство Леонида Кантера, "расстрельный список" журналистов - новости на ObozTV

Известный режиссер и путешественник Леонид Кантер покончил с собой. Российский адвокат Дмитрий Динзе встретился с украинским политзаключенным Олегом Сенцов. В сети появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров, которым угрожает смерть от российских киллеров. В Харькове патрульная полиция задержала водителя, который имел признаки алкогольного опьянения. Им оказался брат Елены Зайцевой Василий.

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