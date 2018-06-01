Взрыв в ТРЦ Иркутска, День защиты детей – новости на ObozTV

В Иркутске произошел взрыв в ТРЦ, в результате которого пострадали восемь детей. Украинский политзаключенный Олег Сенцов отказался работать в российской колонии строгого режима "Белый медведь". 1 июня - международный День защиты детей. К началу апреля 2018 года в Киеве в рамках декоммунизации переименовали 260 улиц.

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