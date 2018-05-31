Голодовка Кольченко, катаклизм в России – новости на ObozTV

Заказчик убийства Бабченко планировал еще 30 преступлений. В России запретили акции в поддержку украинского режисера Сенцова. Кольченко объявил голодовку и потребовал освободить Сенцова. В России из-за сильного ветра пострадали более 60 людей. Синоптик пообещала нежаркое и сухое начало лета.

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