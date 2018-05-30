Дети на заседании Кабмина, наводнения на Кубе – новости на ObozTV

В Киеве на Майдане Независимости почтят память убитого российского журналиста Аркадия Бабченко. Гройсман привел 20 детей на заседание Кабмина. На Херсонщине продолжается тушение пожара в Раденском лесничестве. Четыре человека погибли на Кубе из-за наводнений после урагана "Альберто". Интернет-энциклопедия "Википедия" объявила конкурс статей на музыкальную тематику на украинском языке.

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