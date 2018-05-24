Доказательства вины РФ в катастрофе МН17, санкции против Кадырова – новости на ObozTV

Следователи Нидерландов подтвердили, что самолет МН17 сбили из российской "Бука". Глава Чеченской республики Кадыров попал в украинский список санкций. Российские хакеры заразили вирусом по меньшей мере 500 000 роутеров и устройств для хранения данных.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.